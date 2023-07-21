Майже третину території України забруднено мінами та снарядами, - ООН

За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.

"Оскільки, за наявними даними, майже третина території країни забруднена боєприпасами, що не розірвалися, наземними мінами і касетними боєприпасами", - пояснила Дикарло.

Вона розповіла, що ООН працює з урядом України та іншими партнерами над усуненням цієї загрози боєприпасів, що не розірвалися. Діяльність Організації щодо розмінування охопила вже майже 3,5 млн осіб.

"Однак ці цифри - ще не вся історія. Війна має наслідки, які найважче виміряти", - додала вона.

Загибель цивільних через мін

Нагадаємо, у прифронтових регіонах України мирні жителі часто підриваються на мінах. Це пов'язано з тим, що російські солдати під час окупації мінували не лише військові об'єкти, а й будинки мирних жителів, об'єкти інфраструктури і навіть іграшки.

Зокрема, 14 липня у Сумській області трактор підірвався на міні. Водій зазнав травм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що детально про типи протипіхотних мін розповідали рятувальники.