Почти треть территории Украины загрязнена минами и снарядами, - ООН

По ее словам, мины будут представлять опасность для мирных украинцев еще долгие годы.

"Поскольку, по имеющимся данным, почти треть территории страны загрязнена неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами", - объяснила Дикарло.

Она рассказала, что ООН работает с правительством Украины и другими партнерами над устранением этой угрозы неразорвавшихся боеприпасов. Деятельность Организации в вопросе разминирования охватила уже почти 3,5 млн человек.

"Однако эти цифры - еще не вся история. Война имеет последствия, которые труднее измерить", - добавила она.

Гибель гражданских из-за мин

Напомним, в прифронтовых регионах Украины мирные жители часто подрываются на минах. Это связано с тем, что российские солдаты во время оккупации минировали не только военные объекты, но также дома мирных жителей, объекты инфраструктуры и даже игрушки.

В частности, 14 июля в Сумской области трактор подорвался на мине. Водитель получил травмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что детально о типах противопехотных мин рассказывали спасатели.