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Почти треть территории Украины загрязнена минами и снарядами, - ООН

Фото: почти треть территории Украины загрязнена минами и снарядами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Наземные мины и боеприпасы, которые не разорвались, покрывают почти треть всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

По ее словам, мины будут представлять опасность для мирных украинцев еще долгие годы.

"Поскольку, по имеющимся данным, почти треть территории страны загрязнена неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами", - объяснила Дикарло.

Она рассказала, что ООН работает с правительством Украины и другими партнерами над устранением этой угрозы неразорвавшихся боеприпасов. Деятельность Организации в вопросе разминирования охватила уже почти 3,5 млн человек.

"Однако эти цифры - еще не вся история. Война имеет последствия, которые труднее измерить", - добавила она.

Гибель гражданских из-за мин

Напомним, в прифронтовых регионах Украины мирные жители часто подрываются на минах. Это связано с тем, что российские солдаты во время оккупации минировали не только военные объекты, но также дома мирных жителей, объекты инфраструктуры и даже игрушки.

В частности, 14 июля в Сумской области трактор подорвался на мине. Водитель получил травмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что детально о типах противопехотных мин рассказывали спасатели.

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