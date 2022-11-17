Майже третина населення України залишилася без світла після ударів РФ, - Зеленський

"Весь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. На сьогоднішній день понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше - у Вінницькій області, Одеській, Сумській, Києві. Ми робимо все , щоб нормалізувати постачання", - заявив президент.

За його словами, у Дніпрі постраждалим внаслідок атаки РФ людям надають медичну допомогу, а в Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який було знищено окупантами.