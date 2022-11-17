Почти треть населения Украины осталась без света после ударов РФ, - Зеленский

В четверг, 17 ноября, вечером более 10 миллионов жителей Украины остались без электроснабжения после очередных ударов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Весь день идет ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего - в Винницкой области, в Одесской, Сумской, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", - заявил президент.
По его словам, в Днепре пострадавшим в результате атаки РФ людям оказывают медицинскую помощь, а в Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен оккупантами.
Напомним, ранее в ДТЭК отмечали, что украинская энергосистема, вследствие массированных российских обстрелов, претерпела беспрецедентные разрушения.
Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки есть пострадавший.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.