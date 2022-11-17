Почти треть населения Украины осталась без света после ударов РФ, - Зеленский

"Весь день идет ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Снова аварийные отключения света вдобавок к плановым, стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего - в Винницкой области, в Одесской, Сумской, в Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", - заявил президент.

По его словам, в Днепре пострадавшим в результате атаки РФ людям оказывают медицинскую помощь, а в Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен оккупантами.