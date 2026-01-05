Майже третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив дані з фронту

Станом на 16:00 понеділка, 5 січня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, на якому з початку доби зафіксовано 27 ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ в Telegram .

Росіяни обстрілювали з артилерії прикордонні населені пункти, зокрема, постраждали Рижівка, Будки, Безсалівка, Стара Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ здійснила 31 обстріл, зокрема два - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано одну атаку росіян в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагались штурмувати в бік Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. Дотепер триває один бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки РФ поблизу Закітного. Один бій триває досі.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку українські оборонці відбили 12 наступів окупантів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 27 штурмів у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Наразі вже відбито 20 ворожих атак.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 16 атак окупантів у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Залізничне та Різдвянка зазнали авіаційних ударів керованими авіабомбами. Досі тривають ще п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку протягом доби наступальних дій РФ не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили одну атаку в районі Антоновського мосту.