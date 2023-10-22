Майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 жовтня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 293830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 9631 (+19) од,
- артилерійських систем - 7032 (+15) од,
- РСЗВ - 825 (+3) од,
- засоби ППО - 549 (+1) од,
- літаків - 320 од,
- гелікоптерів - 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9),
- крилаті ракети - 1535 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) од,
- спеціальна техніка - 990 (+1).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.
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