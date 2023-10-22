Майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 жовтня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 293830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин - 9631 (+19) од,

артилерійських систем - 7032 (+15) од,

РСЗВ - 825 (+3) од,

засоби ППО - 549 (+1) од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9),

крилаті ракети - 1535 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) од,

спеціальна техніка - 990 (+1). Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.