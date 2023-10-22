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Майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 08:11
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Майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 22 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 293830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5081 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 9631 (+19) од,
  • артилерійських систем - 7032 (+15) од,
  • РСЗВ - 825 (+3) од,
  • засоби ППО - 549 (+1) од,
  • літаків - 320 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9),
  • крилаті ракети - 1535 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 990 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.

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