Почти тысяча оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 октября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 293830 (+980) человек ликвидировано,

танков ‒ 5081 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,

артиллерийских систем - 7032 (+15) ед,

РСЗО - 825 (+3) ед,

средства ПВО - 549 (+1) ед,

самолетов - 320 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5339 (+9),

крылатые ракеты - 1535 ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,

специальная техника - 991 (+1). Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.