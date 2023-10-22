Почти тысяча оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 октября (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 293830 (+980) человек ликвидировано,
- танков ‒ 5081 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 7032 (+15) ед,
- РСЗО - 825 (+3) ед,
- средства ПВО - 549 (+1) ед,
- самолетов - 320 ед,
- вертолетов - 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5339 (+9),
- крылатые ракеты - 1535 ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
- специальная техника - 991 (+1).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
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