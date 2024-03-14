Майже тисяча окупантів, 15 дронів та ракета. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 березня, склали 970 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 427 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 дронів, 17 ББМ та одну ракету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.03.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області.
Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, на Бахмутському напрямку, в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, поблизу Роботиного та біля Кринок. Російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області і трохи просунулися на Авдіївському напрямку.
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