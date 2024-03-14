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Майже тисяча окупантів, 15 дронів та ракета. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 березня, склали 970 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 427 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 дронів, 17 ББМ та одну ракету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 427840 (+970) осіб ліквідовано;
  • танків - 6757 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 12938 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 10565 (+11) од.;
  • РСЗВ - 1017 од.;
  • засоби ППО - 717 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1920 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27) од.;
  • спеціальна техніка - 1708 (+9) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, на Бахмутському напрямку, в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, поблизу Роботиного та біля Кринок. Російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області і трохи просунулися на Авдіївському напрямку.

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Війна в Україні