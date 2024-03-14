Позиційні бої точаться на більшості напрямків, "найгарячіше" під Авдіївкою: карти ISW

Позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, на Бахмутському напрямку, в районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей, поблизу Роботиного та біля Кринок. Російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області, та трохи просунулися на Авдіївському напрямку.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

13 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. У матеріалі вказується, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового біля Табаївки та Стельмахівки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Операція №2 - Донецька область

На Бахмутському напрямку 13 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили невизначені тактичні позиції біля залізничної станції в Кліщіївці (на південний захід від Бахмута), але в ISW не спостерігали візуального підтвердження. Блогери також стверджували, що в Іванівському (на захід від Бахмута) точаться важкі бої.

Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бойові дії на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського та на схід від Часів Яру; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що окупанти просунулися на східну околицю Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися по вулиці Першотравневій у Первомайському (на південний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ нібито продовжують поступове тактичне просування до центру Первомайського. Крім того, 12 березня російські блогери заявили, що війська РФ начебто розширили свій контроль над н.п. Тоненьке (на захід від Авдіївки) і захопили нові позиції в лісових масивах між Орлівкою (на захід від Авдіївки) і Тоненьке. Один "воєнкор" зазначив 13 березня, що найінтенсивніші бої тривають між Бердичами і Тоненьке (на північний захід від Авдіївки), але інше російське джерело розповіло, що бої в цілому сповільнилися в цьому районі.

Українські та російські джерела повідомляли про бої на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненьке; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського.

13 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ продовжують наступати на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але місцевість на північ від Новомихайлівки ускладнює просування військ інтервентів.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки та Побєди.

13 березня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела повідомляли про бої на південний схід від Великої Новосілки поблизу Новодонецького та Шевченка та на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського.

"Південна вісь"

13 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 березня війська РФ здійснили "обмежений рейд" у західному (правому) березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські джерела, зокрема окупаційний "губернатор" в Херсонській області Володимир Сальдо, 13 березня стверджували, що морська піхота інтервентів, повітряно-десантні війська (ВДВ) і "добровольці" здійснили обмежений рейд на позиції ЗСУ на західному березі Дніпра в районі бази Антонівського мосту. Російський "воєнкор" заявив, що в рейді брали участь підрозділи 45-ї бригади спецназу РФ. Разом з тим експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень російської активності на західному березі, і немає підтверджених змін лінії фронту на західному березі Херсонської області.

Також зазначається, що Сальдо стверджував, що весь російський персонал, який брав участь у рейді, нібито повернувся на свої позиції на східному (лівому) березі, вказуючи на те, що російські сили не прагнули встановити тривалу присутність на західному березі Херсонської області.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, позиційні бойові дії тривали поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що як розповіли в Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 березня, на фронті протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. В Силах оборони зазначили, що військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, а також відбили атаки російських загарбників біля Орлівки (Донецька область)

Нагадаємо, перед тим у військовому командуванні у ранковому зведенні 13 березня повідомляли, що загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить вже близько 426 870 окупантів.

Додамо, пізно ввечері 13 березня в Силах оборони Півдня України розповіли, що минулої ночі ЗСУ зірвали розвідувальну місію росіян, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в Херсоні.