Почти тысяча оккупантов, 15 дронов и ракета. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 14 марта, составили 970 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 427 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 дронов, 17 ББМ и одну ракета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг атакует на трех направлениях в Донецкой области.
В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении и около Кременной, на Бахмутском направлении, в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, вблизи Работино и около Крынок. Российские оккупанты безрезультатно пытались совершить рейд на правый берег Херсонской области, и немного продвинулись на Авдеевском направлении.
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