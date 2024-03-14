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Почти тысяча оккупантов, 15 дронов и ракета. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 14 марта, составили 970 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 427 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 дронов, 17 ББМ и одну ракета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 427840 (+970) человек ликвидировано;
  • танков - 6757 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12938 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 10565 (+11) ед.;
  • РСЗО - 1017 ед.;
  • средства ПВО - 717 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1920 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13959 (+27) ед.;
  • специальная техника - 1708 (+9) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг атакует на трех направлениях в Донецкой области.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении и около Кременной, на Бахмутском направлении, в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, вблизи Работино и около Крынок. Российские оккупанты безрезультатно пытались совершить рейд на правый берег Херсонской области, и немного продвинулись на Авдеевском направлении.

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Война в Украине