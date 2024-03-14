Почти тысяча оккупантов, 15 дронов и ракета. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 427840 (+970) человек ликвидировано;

танков - 6757 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 12938 (+17) ед.;

артиллерийских систем - 10565 (+11) ед.;

РСЗО - 1017 ед.;

средства ПВО - 717 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8220 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1920 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13959 (+27) ед.;

специальная техника - 1708 (+9) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг атакует на трех направлениях в Донецкой области.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении и около Кременной, на Бахмутском направлении, в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, вблизи Работино и около Крынок. Российские оккупанты безрезультатно пытались совершить рейд на правый берег Херсонской области, и немного продвинулись на Авдеевском направлении.