Майже стертий ворожими ударами. ЗСУ показали, який вигляд має Торецьк

Станом на грудень у прифронтовому Торецьку перебувають ще 1,5 тисячі цивільних. Місто майже стерте з лиця землі внаслідок ворожих ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) й артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"На 2014 рік у Торецьку жили своє повноцінне життя близько 70 тисяч людей… А от вже на грудень 2024-го - близько півтори тисячі місцевих відмовляються виїжджати з, колись славетного, міста. Така нині чисельність населення у Торецьку. Від якого вже майже нічого не лишилося після приходу "визволителів", - зазначили у "Хортиці".

Ситуація у Торецьку

На початку вересня росіянам вдалось зайти на територію Торецька Донецької області. Відтоді у прифронтовому місті тривають вуличні бої. Як розповідала речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, наразі ворог контролює східну частину Торецька.

Вчора, 9 грудня, 12-та бригада "Азов" показала нічні ураження окупантів ударними дронами біля прифронтового міста.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.