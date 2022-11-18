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Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ворожі обстріли, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через постійні ракетні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення, позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу", - сказав він.

У зв'язку з цим Шмигаль зазначив, що нашій країні потрібна додаткова підтримка з боку союзників - у сфері енергетики та постачання додаткового обладнання. Україні також необхідні додаткові фінансові ресурси для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо, лише протягом 15 листопада Росія випустила 96 крилатих ракет по Україні.

Окрім того, експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що Україні потрібно переглянути правила на ринку електричної енергії, щоб вона могла сама ліквідовувати наслідки обстрілів, а не лише розраховувати на підтримку західних партнерів.

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Денис ШмигальЕлектроенергія