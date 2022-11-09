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Майже півтрильйона гривень: у Раді назвали витрати на зарплати військовим

Фото: на зарплати військовим витратили 500 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 3 листопада Міноборони в повному обсязі профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 млрд гривень. Це у 8,1 рази більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Член фінансового комітету Ради оприлюднив дані, за якими за квітень-липень потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні виросли в 4 рази.

З 24 лютого по 4 листопада для забезпечення тилових потреб військових та працівників ЗСУ Міноборони уклало 641 угоду на суму 96,06 млрд гривень:

  • продовольство - 24,6 млрд гривень
  • одяг, взуття та інші речі - 24,08 млрд гривень
  • паливо та мастила - 7,7 млрд гривень.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку і оборону становить 1,14 трлн гривень з 2,58 трлн гривень видатків.

Зарплати військовим були значно збільшені після початку війни - не менше 30 тисяч гривень у тилу та 100 гривень в зоні бойових дій.

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