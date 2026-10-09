Кілометри порятунку: НРК "Артану" евакуювали майже пів сотні військових з фронту влітку (відео)

За словами командира "Артану", полковника Віктора Торкотюка, розрахунки роботизованих платформ працювали на передньому краї безперервно.

Упродовж літа наземні роботизовані комплекси підрозділу подолали близько 4 258 кілометрів, забезпечуючи:

логістику;

евакуацію поранених українських військових;

транспортування взятих у полон окупантів.

Завдяки роботизованим платформам з-під ворожого вогню вдалося евакуювати та врятувати 45 українських військовослужбовців, а також доправити на передові позиції понад 41 тонну вантажів.

"Технології трансформують бойові спроможності бойових підрозділів на передньому краї. Інноваційна логістика вивільняє можливості та сили для активних дій і наступальних операцій", - наголосив командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк.

Наразі основним напрямком роботи спецпідрозділу ГУР залишається Запорізький. Водночас упродовж весни та літа 2026 року спецпризначенці "Артану" також брали участь в одному з етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку.

Що відомо про спецпідрозділ "Артан"

Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" створили 1 червня 2022 року. Його командир - полковник Віктор Торкотюк із позивним "Титан", повний кавалер ордена "За мужність".