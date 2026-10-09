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Кілометри порятунку: НРК "Артану" евакуювали майже пів сотні військових з фронту влітку (відео)

11:36 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Командир "Артану", полковник Віктор "Титан" Торкотюк (фото: artan-gur.com)

Спецпідрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" підбив підсумки застосування наземних роботизованих комплексів під час літньої кампанії 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати, оприлюднені на офіційних сторінках підрозділу в соцмережах.

За словами командира "Артану", полковника Віктора Торкотюка, розрахунки роботизованих платформ працювали на передньому краї безперервно.

Упродовж літа наземні роботизовані комплекси підрозділу подолали близько 4 258 кілометрів, забезпечуючи:

  • логістику;
  • евакуацію поранених українських військових;
  • транспортування взятих у полон окупантів.

Завдяки роботизованим платформам з-під ворожого вогню вдалося евакуювати та врятувати 45 українських військовослужбовців, а також доправити на передові позиції понад 41 тонну вантажів.

"Технології трансформують бойові спроможності бойових підрозділів на передньому краї. Інноваційна логістика вивільняє можливості та сили для активних дій і наступальних операцій", - наголосив командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк.

Наразі основним напрямком роботи спецпідрозділу ГУР залишається Запорізький. Водночас упродовж весни та літа 2026 року спецпризначенці "Артану" також брали участь в одному з етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку.

Що відомо про спецпідрозділ "Артан"

Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" створили 1 червня 2022 року. Його командир - полковник Віктор Торкотюк із позивним "Титан", повний кавалер ордена "За мужність".

Раніше РБК-Україна ділилось власним інтерв'ю із командиром екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан" бійцем "Гоцом" про те, як дрони змінили війну.

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