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Километры спасения: НРК "Артана" эвакуировали почти полсотни военных с фронта летом (видео)

11:36 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Командир "Артана", полковник Виктор "Титан" Торкотюк (фото: artan-gur.com)

Спецподразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" подвело итоги применения наземных роботизированных комплексов во время летней кампании 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты, обнародованные на официальных страницах подразделения в соцсетях.

По словам командира "Артана", полковника Виктора Торкотюка, расчеты роботизированных платформ работали на переднем крае непрерывно.

За лето наземные роботизированные комплексы подразделения преодолели около 4 258 километров, обеспечивая:

  • логистику;
  • эвакуацию раненых украинских военных;
  • транспортировка взятых в плен окупантов.

Благодаря роботизированным платформам из-под вражеского огня удалось эвакуировать и спасти 45 украинских военнослужащих, а также доставить на передовые позиции более 41 тонн грузов.

"Технологии трансформируют боевые возможности боевых подразделений на переднем крае. Инновационная логистика высвобождает возможности и силы для активных действий и наступательных операций", - подчеркнул командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк.

Основным направлением работы спецподразделения ГУР остается Запорожский. В то же время, в течение весны и лета 2026 года спецназовцы "Артана" также принимали участие в одном из этапов операции "Вивальди" на Лиманском направлении.

Что известно о спецподразделении "Артан"

Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" было создано 1 июня 2022 года. Его командир - полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан", полный кавалер ордена "За мужество".

Ранее РБК-Украина делилось собственным интервью с командиром экипажа беспилотных систем спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан" бойцом "Гоцом" о том, как дроны сменили войну.

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