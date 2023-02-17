Майже без паніки. У Севастополі називають вибухи "вправами зі стрільби"

"Бачу у міських пабліках повідомлення про звуки стрілянини у місті. Йде планове виконання вправ зі стрільби. У місті все спокійно", - написав гауляйтер.

Варто зазначити, що близько 14:20 у кримських Telegram-каналах почалася з'являтися інформація про вибухи.

"У Севастополі вже 5 хвилин лунають вибухи, чути стрілянину чергами", - повідомляли місцеві жителів.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Севастополі чули вибухи. Окупаційна влада міста заявила про "атаку безпілотника" у районі Балаклавської ТЕС. Развожаєв стверджував, що ППО збила дрон.

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