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Майже без паніки. У Севастополі називають вибухи "вправами зі стрільби"

Фото: у Севастополі 17 лютого чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі окупованого Севастополя повідомляють про звуки вибухів у місті. Проте місцеві окупанти традиційно виправдовуються навчанням військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram.

"Бачу у міських пабліках повідомлення про звуки стрілянини у місті. Йде планове виконання вправ зі стрільби. У місті все спокійно", - написав гауляйтер.

Варто зазначити, що близько 14:20 у кримських Telegram-каналах почалася з'являтися інформація про вибухи.

"У Севастополі вже 5 хвилин лунають вибухи, чути стрілянину чергами", - повідомляли місцеві жителів.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Севастополі чули вибухи. Окупаційна влада міста заявила про "атаку безпілотника" у районі Балаклавської ТЕС. Развожаєв стверджував, що ППО збила дрон.

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СевастопільКрымВибух