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Ворог давить "м'ясом". Снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті, наче у тирі

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Бахмут, П'ятниця 17 лютого 2023 08:37
Ворог давить "м'ясом". Снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті, наче у тирі Фото: снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пара снайперів-прикордонників з близької відстані, наче у тирі, вправно використовує майже весь боєкомплект, знищуючи окупантів у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Оборона міста-фортеці внесла свої корективи в роботу снайперів. Вони працюють постійно, знищуючи піхоту вагнерівців. А ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. На своїх і вбитих їм просто начхати. Давлять "м’ясом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 16 атак росіян у трьох областях.

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Донецька область Бахмут
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