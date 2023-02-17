Ворог давить "м'ясом". Снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті, наче у тирі

Пара снайперів-прикордонників з близької відстані, наче у тирі, вправно використовує майже весь боєкомплект, знищуючи окупантів у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Оборона міста-фортеці внесла свої корективи в роботу снайперів. Вони працюють постійно, знищуючи піхоту вагнерівців. А ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. На своїх і вбитих їм просто начхати. Давлять "м’ясом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 16 атак росіян у трьох областях.

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