Майже літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

"Бабине літо" в Україні

Як пояснила синоптик Наталка Діденко, за синоптичною та календарною традицією "бабине літо" буває у жовтні. Спрогнозувати, коли почнеться "бабине літо" - не можна.

"Тому якщо восени тиждень світить сонце, є невеличкі хмари, температура повітря - досить комфортна, немає сильного вітру, то це можна називатися "бабиним літом", - пояснила Діденко в інтерв'ю РБК-Україна.