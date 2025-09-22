Почти летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

"Бабье лето" в Украине

Как пояснила синоптик Наталья Диденко, по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. Спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.

"Поэтому если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха - достаточно комфортная, нет сильного ветра, то это можно называться "бабьим летом", - пояснила Диденко в интервью РБК-Украина.