Майже як торік: на НМТ-2025 вже зареєструвалися понад 312 тисяч вступників

Цьогоріч на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалися 312 490 вступників - лише на 18 менше, ніж у 2024 році.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на слова заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Майже один в один ми маємо ті самі цифри зареєстрованих потенційних вступників. Це фактично ідентичні показники з минулим роком", - зазначив він.
У 2024 році заявки на НМТ подали 312 508 осіб. За словами Винницького, різниця в 18 осіб не є показовою і не виходить навіть за межі статистичної похибки.
До того ж, кількість зареєстрованих ще може зрости після завершення додаткової реєстрації, яка триватиме до кінця цього тижня.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році англійська мова стала найпопулярнішим четвертим предметом для НМТ серед вступників. Її обрали понад 114 тисяч учасників, що становить більше третини всіх зареєстрованих. Найменш популярними предметами залишаються фізика та хімія, які обрали лише 8 800 та 2 800 осіб відповідно.
Також ми розповідали, що у мережі з'явилися фейкові чат-боти, які нібито надають інформацію про дату та місце проведення НМТ-2025. Ці боти вимагають від користувачів персональні дані, такі як прізвище, ім'я та місце проживання. Український центр оцінювання якості освіти застерігає від взаємодії з такими сервісами та рекомендує отримувати інформацію лише через офіційний сайт УЦОЯО або персональний кабінет учасника НМТ.
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