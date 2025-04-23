Майже як торік: на НМТ-2025 вже зареєструвалися понад 312 тисяч вступників

"Майже один в один ми маємо ті самі цифри зареєстрованих потенційних вступників. Це фактично ідентичні показники з минулим роком", - зазначив він.

У 2024 році заявки на НМТ подали 312 508 осіб. За словами Винницького, різниця в 18 осіб не є показовою і не виходить навіть за межі статистичної похибки.

До того ж, кількість зареєстрованих ще може зрости після завершення додаткової реєстрації, яка триватиме до кінця цього тижня.