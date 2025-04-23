Почти как в прошлом году: на НМТ-2025 уже зарегистрировались более 312 тысяч абитуриентов

"Почти один в один мы имеем те же цифры зарегистрированных потенциальных абитуриентов. Это фактически идентичные показатели с прошлым годом", - отметил он.

В 2024 году заявки на НМТ подали 312 508 человек. По словам Винницкого, разница в 18 человек не является показательной и не выходит даже за пределы статистической погрешности.

К тому же, количество зарегистрированных еще может вырасти после завершения дополнительной регистрации, которая продлится до конца этой недели.