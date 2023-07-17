Майже як було в Афганістані. У ЗСУ назвали чисельність росіян під Куп'янськом та Лиманом

За його словами, зараз під Лиманом та Куп'янськом знаходиться дуже потужне угрупування окупантів - понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню.

"Для розуміння, щоб ми розуміли, на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам", - розповів Череватий.

Він уточнив, що ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватні компанії, штурмові роти.

Вони намагаються прорвати оборону, але наші воїни продовжують не давати супротивникові перехопити ініціативу та завдають постійних ударів.

"За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 БМП, гармата "Мста-Б", міномет і 2 безпілотники", - додав Череватий.

Втрати РФ під Бахмутом

Як зазначив речник Східного угруповання військ, росіяни зазнають регулярних втрат під Бахмутом.

"Ці втрати вже наближаються до тих, які були в умовах піку боїв з "Вагнером". Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 отримали поранення. Він потужно відбивається: 556 разів бив по нам артилерією, 4 авіанальоти здійснив. Всього сталося 8 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

Загострення на Куп'янському напрямі

Нагадаємо, сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що окупанти перейшли в наступ на Куп'янському напрямку.

За його словами, окупанти поставили собі за мету розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити просування.