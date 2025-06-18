Майже весь Іран залишився без інтернету

В Ірані у середу, 18 червня, практично повністю зник доступ до інтернету. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані організації NetBlocks, яка займається моніторингом свободи інтернету у світі.
"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в розпалі майже повного національного відключення інтернету. Інцидент слідує за серією попередніх часткових перебоїв і відбувається на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки", - повідомила NetBlocks.
Зазначається, що доступу в мережу переважної більшості іранців немає приблизно з 17:30 за місцевим часом. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.
Причини відключення інтернету наразі невідомі.
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію під назвою "Левиний народ", завдавши ударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Внаслідок атаки загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.
Після цього між Ізраїлем та Іраном щодня тривають взаємні обстріли.
За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.
Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що Іран має "стратегічний план" знищення його держави.
Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що армія Ізраїлю знищила штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану, що є головною репресивною зброєю іранського диктатора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.