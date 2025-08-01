Майже "Фоллаут": в США на заводі з виробництва "ядерки" знайшли гніздо радіоактивних ос

В США на об'єкті, який раніше виготовляв ядерну зброю, знайшли гніздо ос. Оси та саме гніздо виявилися радіоактивними, причому рівень радіації в 10 разів перевищував допустимий для місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Осине гніздо було обприскане, щоб знищити ос, а потім упаковане в пакети як радіологічні відходи", - сказано в офіційному звіті міністерства енергетики США щодо інциденту.

Зазначається, що інцидент стався у Південній Кароліні на об'єкті Саванна-Рівер (SRS) поблизу Айкена 3 липня, коли гніздо під час перевірки рівня радіації виявили працівники об'єкта.

Гніздо ос знайшли на стовпі біля місця зберігання ядерних відходів, які перебувають там у рідкому вигляді. Витоку з резервуарів, де містяться мільйони галонів (1 галон дорівнює 3,78 літра, - ред.) токсичної речовини, не виявлено.

Слідча комісія пояснила високий рівень радіації ефектом "устарілого радіоактивного забруднення місця". Ця залишкова радіоактивність могла бути там з часів Холодної війни, коли завод виготовляв плутоній для ядерного озброєння.

Після себе завод залишив понад 165 мільйонів галонів (625 мільйонів літрів) рідких ядерних відходів. 43 резервуари для зберігання досі використовуються, і тільки вісім повністю законсервовані.

Також комісія припустила, що оси не віддалялися від гнізда, тому не покидали район в кількасот квадратних метрів. Тому загрози масштабного радіоактивного забруднення немає.