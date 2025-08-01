Майже "Фоллаут": в США на заводі з виробництва "ядерки" знайшли гніздо радіоактивних ос
В США на об'єкті, який раніше виготовляв ядерну зброю, знайшли гніздо ос. Оси та саме гніздо виявилися радіоактивними, причому рівень радіації в 10 разів перевищував допустимий для місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Осине гніздо було обприскане, щоб знищити ос, а потім упаковане в пакети як радіологічні відходи", - сказано в офіційному звіті міністерства енергетики США щодо інциденту.
Зазначається, що інцидент стався у Південній Кароліні на об'єкті Саванна-Рівер (SRS) поблизу Айкена 3 липня, коли гніздо під час перевірки рівня радіації виявили працівники об'єкта.
Гніздо ос знайшли на стовпі біля місця зберігання ядерних відходів, які перебувають там у рідкому вигляді. Витоку з резервуарів, де містяться мільйони галонів (1 галон дорівнює 3,78 літра, - ред.) токсичної речовини, не виявлено.
Слідча комісія пояснила високий рівень радіації ефектом "устарілого радіоактивного забруднення місця". Ця залишкова радіоактивність могла бути там з часів Холодної війни, коли завод виготовляв плутоній для ядерного озброєння.
Після себе завод залишив понад 165 мільйонів галонів (625 мільйонів літрів) рідких ядерних відходів. 43 резервуари для зберігання досі використовуються, і тільки вісім повністю законсервовані.
Також комісія припустила, що оси не віддалялися від гнізда, тому не покидали район в кількасот квадратних метрів. Тому загрози масштабного радіоактивного забруднення немає.
"Забруднення в цьому районі не виявлено. Впливу на працівників, навколишнє середовище чи населення не було", - сказано у звіті.
Майже "Фоллаут"
В англомовному секторі Інтернету після новини про радіоактивних ос почали жартувати, що деякі створіння з комп'ютерної гри "Фоллаут" вже не здаються такими малореальними.
"Фоллаут" - популярна серія комп'ютерних ігор, яка присвячена життю в альтернативних США через кілька десятків та кілька сотень років після масштабної ядерної війни з Китаєм. Серед інших ворогів гравцю там доводиться зустрітися із мутованими тваринами та комахами - наприклад, радтараканами, осами, мухами, шершнями та іншими.
Ситуація на ЗАЕС
В Україні наприкінці липня теж почали поширювати заяви про підвищений рівень радіації. Нібито це сталося через аварію на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.
Міністерство внутрішніх справ та Міністерство енергетики України спростували ці заяви, зазначивши, що радіаційний фон перебуває в нормі. Пізніше те ж саме підтвердили спеціалісти з Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ).