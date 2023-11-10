Майже дві третини українських дітей стали свідками війни

За даними опитування, тепер 25% матерів вважають своє місце проживання небезпечним, порівняно з 21% у лютому 2023 року

При цьому 79% матерів оцінюють фізичне здоров’я своїх дітей як дуже добре або добре; 73% матерів оцінюють психічне здоров’я своїх дітей як дуже добре або добре.

Тим не менш, матері повідомляють, що багато дітей бояться гучних звуків (48%), проявляють дратівливість (37%) і т.п. Вони не виявляють повних ознак посттравматичного стресового розладу (ПТСР), але вплив війни відображається на них у різний спосіб.

Школа під час війни

За даними опитування 94% дітей навчаються очно, чи за змішаною формою навчання (у лютому 2023 було 92%). З 6% тих, що зовсім не відвідують школу, 40% не відвідують через закриття місцевої школи; 60% - через стурбованість за безпеку дитини;

Понад 55% учнів використовують комп’ютер або ноутбук як додатковий засіб навчання. Відвідуваність шкіл значно покращилась з часу проведення попереднього дослідження у лютому 2023 року;

Опитування проведене на замовлення проекту "Дій для дітей України" (Ukraine Children's Action Project) серед матерів дітей віком 3-17 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 29 жовтня - 2 листопада 2023 року.