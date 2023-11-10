Почти две трети украинских детей стали свидетелями войны

По данным опроса, теперь 25% матерей считают свое место жительства опасным по сравнению с 21% в феврале 2023 года.

При этом 79% матерей оценивают физическое здоровье своих детей как очень хорошо или хорошо; 73% матерей оценивают психическое здоровье своих детей как очень хорошо или хорошо.

Тем не менее, матери сообщают, что многие дети боятся громких звуков (48%), проявляют раздражительность (37%) и т.п. Они не проявляют полных признаков посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но влияние войны отражается на них разными способами.

Школа во время войны

По данным опроса 94% детей учатся очно, или по смешанной форме обучения (в феврале 2023 года было 92%). Из 6% совсем не посещающих школу, 40% не посещают из-за закрытия местной школы; 60% - из-за обеспокоенности за безопасность ребенка;

Более 55% учащихся используют компьютер или ноутбук как дополнительное средство обучения. Посещаемость школ значительно улучшилась с момента проведения предварительного исследования в феврале 2023 года;

Опрос проведен по заказу проекта Ukraine Children's Action Project среди матерей детей в возрасте 3-17 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь вяз. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 29 октября - 2 ноября 2023 года.