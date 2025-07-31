Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у північно-східній частині країни, на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.

На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вдень +27 +32 градуси. У Луганській області сильна спека до +35 +36 градусів.

На решті території вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів.



Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +24 +26 градусів.

