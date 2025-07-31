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Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 31 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в останній день липня буде по-літньому теплою, а на сході очікується спека. У більшості областей 31 липня опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у північно-східній частині країни, на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.

На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вдень +27 +32 градуси. У Луганській області сильна спека до +35 +36 градусів.

На решті території вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +24 +26 градусів.

Нагадаємо, напередодні, 30 липня, Київ накрила сильна злива. У столиці місцями затопило вулиці, рух транспорту був ускладнений.

Раніше РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.

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