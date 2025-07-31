Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в останній день липня буде по-літньому теплою, а на сході очікується спека. У більшості областей 31 липня опадів не передбачається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у північно-східній частині країни, на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.
На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура на півдні та сході країни вдень +27 +32 градуси. У Луганській області сильна спека до +35 +36 градусів.
На решті території вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів.
У столиці сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +24 +26 градусів.
Нагадаємо, напередодні, 30 липня, Київ накрила сильна злива. У столиці місцями затопило вулиці, рух транспорту був ускладнений.
Раніше РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.