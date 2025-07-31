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Почти без дождей, но жарко: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 31 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в последний день июля будет по-летнему теплой, а на востоке ожидается жара. В большинстве областей 31 июля осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем в северо-восточной части страны, на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура на юге и востоке страны днем +27 +32 градуса. В Луганской области сильная жара до +35 +36 градусов.

На остальной территории днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +24 +26 градусов.

 

Напомним, накануне, 30 июля, Киев накрыл сильный ливень. В столице местами затопило улицы, движение транспорта было затруднено.

Ранее РБК-Украина рассказало, какой будет погода в Украине в августе.

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