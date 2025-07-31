ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зміни Освіта Гроші Суспільство
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Четвер 31 липня 2025 07:54
UA EN RU
Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 31 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в останній день липня буде по-літньому теплою, а на сході очікується спека. У більшості областей 31 липня опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у північно-східній частині країни, на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози.

На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вдень +27 +32 градуси. У Луганській області сильна спека до +35 +36 градусів.

На решті території вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів.
Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +24 +26 градусів.
Майже без дощів, але спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, напередодні, 30 липня, Київ накрила сильна злива. У столиці місцями затопило вулиці, рух транспорту був ускладнений.

Раніше РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано будинки
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано будинки
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині