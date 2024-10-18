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Майже без дощів, але прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Україна , П'ятниця 18 жовтня 2024 07:00
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Майже без дощів, але прохолодно: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 18 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 18 жовтня, буде прохолодною з нічними заморозками. Проте дощів майже не буде, лише на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише невеликі дощі можливі на сході, Криму та у Дніпропетровській області.

Вночі та вранці у західних Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних, північних та центральних сильні нічні заморозки від 0 до -3 градусів. На решті території вночі від +3 до +8 градусів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12, а на Закарпатті до +15 градусів.

Майже без дощів, але прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, але сухо. Синоптики попереджають про заморозки вночі до -3 градусів.

Вдень температура повітря буде у районі +8 +10 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Майже без дощів, але прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

В Україну останніми днями прийшло похолодання. Синоптики попереджають про перші заморозки.

При цьому енергетики заспокоїли українців щодо можливих відключень світла через похолодання. У Міненерго вважають, що зниження температури не призведе до повернення графіків.

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