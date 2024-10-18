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Почти без дождей, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

Украина , Пятница 18 октября 2024 07:00
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Почти без дождей, но прохладно: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 18 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 18 октября, будет прохладной с ночными заморозками. Однако дождей почти не будет, только на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь небольшие дожди возможны на востоке, в Крыму и в Днепропетровской области.

Ночью и утром в западных областях Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В западных, северных и центральных сильные ночные заморозки от 0 до -3 градусов. На остальной территории ночью от +3 до +8 градусов.

Днем столбики термометров покажут от +7 до +12, а на Закарпатье до +15 градусов.

Почти без дождей, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, но сухо. Синоптики предупреждают о заморозках ночью до -3 градусов.

Днем температура воздуха будет в районе +8 +10 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Почти без дождей, но прохладно: прогноз погоды на сегодня

В Украину в последние дни пришло похолодание. Синоптики предупреждают о первых заморозках.

При этом энергетики успокоили украинцев по поводу возможных отключений света из-за похолодания. В Минэнерго считают, что понижение температуры не приведет к возращению графиков.

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