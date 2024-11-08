Майже через 100 років: Bentley відновив виробництво культового спортивного родстера

Для копіювання було обрано два оригінальні автомобілі Bentley Speed ​​Six 1929 і 1930 років випуску. Зібраний із створених заново компонентів рядний шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом 6,5 літра з карбюратором показав на випробуваннях потужність 208 к.с. замість 203 к.с. у оригінального автомобіля.

Зрозуміло, що відроджена машина не відповідає взагалі ніяким еконормам, саме тому новоробний Bentley Speed ​​Six не призначений для доріг загального користування і тому не сертифікований. На виготовлення кожного товарного автомобіля піде по вісім місяців, ціна – від 1,5 млн фунтів стерлінгів за кожен унікальний екземпляр.

Нагадаємо, що Bentley Speed Six – це спортивний автомобіль британського бренду, який став найуспішнішою гоночною машиною марки. За чотири роки виробництва славнозвісного гоночного автомобіля було випущено 545 екземплярів. І тепер до цього числа додаються ще 12 машин.