Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера

Для копирования были выбраны два оригинальных автомобиля Bentley Speed ​​Six 1929 и 1930 годов выпуска. Собранный из вновь созданных компонентов рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 6,5 литра с карбюратором показал на испытаниях мощность 208 л.с. вместо 203 л.с. у оригинального автомобиля.

Понятно, что возрожденная машина не отвечает вообще никаким экономиям, именно поэтому новодельный Bentley Speed ​​Six не предназначен для дорог общего пользования и потому не сертифицирован. На изготовление каждого товарного автомобиля уйдет по восемь месяцев, цена – от 1,5 млн. фунтов стерлингов за каждый уникальный экземпляр.

Напомним, что Bentley Speed Six – это спортивный автомобиль британского бренда, ставший самой успешной гоночной машиной марки. За четыре года производства знаменитого гоночного автомобиля было выпущено 545 экземпляров. И теперь к этому числу прибавляются еще 12 машин.