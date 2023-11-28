Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в ранковому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.
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