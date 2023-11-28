Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. В частности, как пишут в утреннем отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.
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