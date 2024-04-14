Майже 900 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 квітня, становлять 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 453 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 34 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), росіяни просунулися під Часовим Яром (Донецька область).
В Україні на фронті протягом доби сталося 76 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.
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