Почти 900 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 апреля, составляют 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), россияне продвинулись под Часовым Яром (Донецкой области).
В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
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