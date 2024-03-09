Почти 900 оккупантов и 53 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы 9 марта, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 423 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 85 автомобилей, 53 артсистемы и 43 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 423 160 (+850) человек ликвидировано;

танков - 6712 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 12 823 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 10 428 (+53) ед.;

РСЗО - 1012 (+1) ед.;

средства ПВО - 707 (+3) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8041 (+43) ед.;

крылатые ракеты - 1919 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 683 (+85) ед.;

специальная техника - 1666 (+10) ед. Ситуация на фронте По данным института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют позиции на западных окраинах Бердычей и Орловки (к западу от Авдеевки). Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратакуют близ Бердычей и вынудили российские войска отступить с неустановленных позиций близ Тоненького. В Украине на фронте в течение суток произошло 63 боевых столкновения. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.