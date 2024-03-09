ЗСУ змусили російські війська відступити на Донецькому напрямку: карти ISW

ЗСУ зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки та регулярно контратакують на захід від Донецька в районі Красногорівки та Мар'їнки. Російські війська проводять атаки у межах Іванівського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 8 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Кислівки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної)

Операція №2 - Донецька область

8 березня у районі Бахмута тривали позиційні бої.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська проводять атаки в межах Іванівського та намагаються витіснити українські війська з позицій у західній частині населеного пункту.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Нещодавно російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 8 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися до буреломів на схід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 8 березня, показують, що російські війська просунулися в північно-західному Тоненькому (на захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що українські війська зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки (на захід від Авдіївки). Інші російські блогери стверджували, що українські війська контратакують поблизу Бердичів і змусили російські війська відступити з невстановлених позицій поблизу Тоненького.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Семенівки;

на захід від Авдіївки в районі Орлівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 8 березня.

7 та 8 березня кілька російських військових блогерів заявили, що українські сили регулярно контратакують на захід від Донецька в районі Красногорівки та Мар'їнки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Позиційні бої також продовжувалися в районі Георгіївки. 8 березня продовжувалися позиційні бої в районі Водяного (на схід від Великої Новосілки) на заході Донецької області.

"Південна вісь"

8 березня на заході Запорізької області продовжувалися позиційні бої.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

8 березня продовжувалися позиційні бої на лівому березі Херсонської області, особливо в районі Кринків.