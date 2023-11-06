UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже 900 окупантів та 20 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 6 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 305 970 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 5288 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 9958 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 7389 (+14) од.;
  • РСЗВ - 867 од.;
  • засоби ППО - 570 од.;
  • літаків - 322 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1556(+2) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14) од.;
  • спеціальна техніка - 1047 од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку, завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонському напрямку, і вразили 3 артилерійські засоби противника. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні