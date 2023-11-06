Майже 900 окупантів та 20 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку, завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонському напрямку, і вразили 3 артилерійські засоби противника. Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.
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