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Почти 900 оккупантов и 20 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на понедельник, 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 305970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 305 970 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 5288 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9958 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем - 7389 (+14) ед.;
  • РСЗО - 867 ед.;
  • средства ПВО - 570 ед.;
  • самолетов - 322 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5554 (+20) ед.;
  • крылатые ракеты - 1556 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9744 (+14) ед.;
  • специальная техника - 1047 ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отбили около 10 атак противника на Авдеевском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении, и поразили 3 артиллерийских средства противника. В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов.

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