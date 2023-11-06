Почти 900 оккупантов и 20 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на понедельник, 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 305970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, ВСУ отбили около 10 атак противника на Авдеевском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении, и поразили 3 артиллерийских средства противника. В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов.
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