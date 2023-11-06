ЗСУ досягли обмежених успіхів на північний захід від Вербового: карти ISW

Українські війська продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

ISW визначив, що 5 листопада російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За словами українського Генштабу, українські війська відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сіньківки, Іванівки, Білогорівки та Спірного.

Російський блогер стверджував, що російські війська також проводили наступальні операції поблизу Степової Новосілки, поблизу Макіївки та від Діброви у напрямку Серебрянського лісництва. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська просунулися в районі Кислівки та атакували під Макіївкою 4 листопада.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що українські війська 5 листопада провели безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом 5 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що українські сили продовжили наступальні операції на південь від Бахмуту.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська нещодавно досягли успіхів на схід від залізничної лінії в районі Андріївки та що бойові дії продовжуються в районі Кліщіївки.

Інститут з'ясував, що 5 листопада російські війська продовжили обмежені наступальні операції в районі Бахмуту та нещодавно підтвердили успіхи на південний захід від Бахмута. Відеозапис з геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від ділянки залізничної лінії поблизу Кліщіївки.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад 10 російських атак поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Південного.

За повідомленнями ISW, 5 листопада російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад 20 російських атак поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Російський блогер стверджував, що російські війська створили плацдарм поблизу Степового та просунулися на захід від ділянки залізничної лінії поблизу населеного пункту.

Інший російський блогер стверджував, що російські війська досягли невизначених успіхів на південний схід від Авдіївки та продовжили атаки у напрямку Новокалинового після ведення сильного вогню з РСЗВ

Голова військової адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш заявив, що російська артилерія та авіація продовжують завдавати масованих ударів по українських позиціях в Авдіївці та поблизу неї й що російські війська регулярно проводять від чотирьох до 10 важких повітряних бомбардувань на день.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують зазнавати тяжких втрат під Авдіївкою станом на 5 листопада. Представник командування сухопутних військ України Володимир Фітьо заявив 5 листопада, що російські війська втратили 212 осіб особового складу під Авдіївкою минулої доби.

Український начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем бригадний генерал Сергій Баранов заявив 4 листопада, що російські війська втратили 250 людей убитими та пораненими та 20 одиниць бронетехніки під Авдіївкою за останні 24 години

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували на північ від Авдіївки в районі Красногорівки 5 листопада, але не уточнили результату атак.

За повідомленнями інституту російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 5 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили більше 20 російських атак поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Представник Українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що минулої доби на таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) сталося 42 бойові зіткнення, і що більшість бойових дій сталася поблизу Мар'їнки.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відобразили українські контратаки в районі Новомихайлівки та Михайлівського у західній частині Донецької області 5 листопада.

"Південна вісь "

ISW визначив, що 5 листопада російські війська провели наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Приютного та на захід від Старомайорського.

ISW поки що не спостерігала візуального підтвердження цих передбачуваних досягнень. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського.

Українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 5 листопада.

За словами ISW, 5 листопада російські війська продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області та досягли незначного підтвердженого просування. Відеозапис з геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що російські війська зробили обмежений поступ до лінії траншей на захід від Вербового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська також провели безуспішні атаки на північний захід від Вербового, поблизу Роботиного, на північ від Нестерянки та поблизу П'ятихаток.

Міністерство оборони Росії опублікувало 5 листопада відеозапис, на якому, як повідомляється, російські військовослужбовці зачищають українські позиції під час активних оборонних заходів поблизу Вербового та Роботиного.

Українські війська продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Вербового.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного та Вербового.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська провели невдалу атаку поблизу Новопрокопівки. Декілька російських джерел зазначили, що ситуація вздовж лінії Роботине-Вербове залишається відносно незмінною, і стверджували, що бойові дії здебільшого мають позиційний характер.

За повідомленнями ISW, 5 листопада українські війська продовжили активність на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські війська утримують позиції у будинках у Кринках.

Російський військовий блогер заявив, що позиційні бої продовжуються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка - Пійма.

За словами інституту, 5 листопада російські війська продовжили бомбові удари на західному березі (правобережжі) Херсонської області. Південне оперативне командування України заявило, що російські війська завдали дев'ять авіаударів 50 бомбами населеними пунктами західного берега Херсонської області минулої доби.

Російський блогер опублікував відеозапис, на якому, як повідомляється, знято російський авіабомбовий удар по Одрадокам'янці. Інший російський блогер заявив, що російські війська випустили понад 40 запланованих бомб ФАБ-500 за українськими цілями в Херсонській області за останні 24 години.