Майже 900 окупантів, 10 танків та 15 БПЛА. Нові втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 3 лютого, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 15 дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 77 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурми Авдіївки та прилеглих населених пунктів Донецької області.
Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої продовжуються на Куп'янському напрямку, біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області.
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