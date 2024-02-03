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Майже 900 окупантів, 10 танків та 15 БПЛА. Нові втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 лютого (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 3 лютого, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 15 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 387940 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 6341 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11805 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 9300 (+26) од.;
  • РСЗВ - 979 (+1) од.;
  • засоби ППО - 663 од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1846 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од.;
  • спеціальна техніка - 1473 (+3) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 77 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурми Авдіївки та прилеглих населених пунктів Донецької області.

Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські загарбники просунулися в районі Авдіївки, а Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Позиційні бої продовжуються на Куп'янському напрямку, біля Кремінної та поблизу Бахмута, а також на заході Запорізької області.

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Війна в Україні