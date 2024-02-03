Почти 900 оккупантов, 10 танков и 15 БПЛА. Новые потери РФ в сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмы Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Донецкой области.
Как пишут в Институте изучения войны, российские захватчики продвинулись в районе Авдеевки, а Силы обороны Украины сдерживают атаки врага на левобережье Херсонской области. Позиционные бои продолжаются на Купянском направлении, возле Кременной и вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.
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