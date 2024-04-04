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Майже 90% українців вірять у перемогу у війні, але тільки 45% у повернення всіх територій

Фото: українці сумніваються у поверненні всіх територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість (88%) опитаних вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Але тільки 45% впевнені в поверненні кордонів 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У лютому 2024 року впевненість у перемозі дещо знизилася в порівнянні з минулими опитуваннями.

Відповідаючи, якими будуть межі України у результаті закінчення війни, 45% заявили, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

Крім того, вважають, що:

  • Україна поверне Донбас, але не Крим - 7%,
  • Україна поверне Крим, але без т.зв. "ДНР" та "ЛНР" - 7%,
  • Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року) - 16%,
  • Україна втратить деякі нові території - 16%,
  • Україна буде повністю окупована Росією - 1%.

На думку українців, війна закінчиться:

  • Менше ніж за рік - 26%,
  • Через 1-2 роки - 37%,
  • Через 3-4 роки - 14%,
  • Через 5 років і більше - 8%,
  • Ніколи - 3%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

 

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

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