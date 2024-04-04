Около 90% украинцев верят в победу в войне, но только 45% в возвращение всех территорий

Абсолютное большинство (88%) опрошенных верят, что Украина победит в войне с Россией. Но только 45% уверены в возвращении границ 1991 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
В феврале 2024 года уверенность в победе несколько снизилась по сравнению с прошлыми опросами.
Отвечая, какими будут пределы Украины в результате окончания войны, 45% заявили, что Украина сохранит все свои территории, которые были в 1991 году.
Кроме того, считают, что:
По мнению украинцев, война закончится:
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 17 по 21 февраля 2024 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.