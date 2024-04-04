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Около 90% украинцев верят в победу в войне, но только 45% в возвращение всех территорий

Фото: украинцы сомневаются в возвращении всех территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство (88%) опрошенных верят, что Украина победит в войне с Россией. Но только 45% уверены в возвращении границ 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В феврале 2024 года уверенность в победе несколько снизилась по сравнению с прошлыми опросами.

Отвечая, какими будут пределы Украины в результате окончания войны, 45% заявили, что Украина сохранит все свои территории, которые были в 1991 году.

Кроме того, считают, что:

  • Украина вернет Донбасс, но не Крым - 7%,
  • Украина вернет Крым, но без т.н. "ДНР" и "ЛНР" – 7%,
  • Украина вернет территории, подконтрольные до начала войны (до 24 февраля 2022 года) - 16%,
  • Украина потеряет некоторые новые территории – 16%,
  • Украина будет полностью оккупирована Россией – 1%.

По мнению украинцев, война закончится:

  • Менее чем за год – 26%,
  • Через 1-2 года – 37%,
  • Через 3-4 года – 14%,
  • Через 5 лет и более – 8%,
  • Никогда – 3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 17 по 21 февраля 2024 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

 

Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.

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