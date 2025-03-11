Майже 90% українців переконані, що РФ не зупиниться на вже окупованих територіях, - КМІС

Переважна більшість українців, а саме 87%, вважають, що Росія має на меті знищити Україну і не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного впродовж 14 лютого - 4 березня 2025 року.

Соціологи зазначають, що 66% опитаних вважають, що зараз метою Росії є знищення України: Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), або захопити всю/більшість території України та знищити українську державність і націю (38%).

Крім цього, ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд.

Вважають, що країна-агресор хоче захопити весь Донбас та Херсонську область і Запоріжжя - 7%.

Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Лише 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І лише 3% обрали варіант, що Росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.



За словами соціологів, у всіх регіонах України абсолютна більшість (від 80% на сході та півдні до 89-90% на заході та в центрі) вважають, що Росія не буде зупинятися на вже окупованих територіях.

Також 70% на заході, 68% у Центрі, 62% на півдні вважають, що РФ хоче здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На Сході показник також високий - 46%.

Дослідження тривало з 14 лютого по 4 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 029 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.