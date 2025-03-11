Почти 90% украинцев убеждены, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях, - КМИС

Подавляющее большинство украинцев, а именно 87%, считают, что Россия имеет целью уничтожить Украину и не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года.

Социологи отмечают, что 66% опрошенных считают, что сейчас целью России является уничтожение Украины: Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев (28%), или захватить всю/большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию (38%).

Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство.

Считают, что страна-агрессор хочет захватить весь Донбасс и Херсонскую область и Запорожье - 7%.

Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет только "денацифицировать" и демилитаризовать Украину. Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.



По словам социологов, во всех регионах Украины абсолютное большинство (от 80% на востоке и юге до 89-90% на западе и в центре) считают, что Россия не будет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Также 70% на западе, 68% в Центре, 62% на юге считают, что РФ хочет осуществить физический геноцид или уничтожить украинскую государственность и нацию. На Востоке показатель также высокий - 46%.

Исследование длилось с 14 февраля по 4 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 029 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, которые подконтрольны правительству Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.