Майже 90% українських біженців заявили про комфортні умови життя в Європі

Комфортність умов залежить від регіону та тривалості перебування в країні. Найкращі умови проживання у Північній Європі (90% живуть в комфортних умовах), тоді як в Східній (84%) та Південній Європі (83%) таких менше.

Найбільш комфортні умови мають ті українці, які живуть в країні кілька років (89%). Хоча і ті, що приїхали недавно мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).

Ставлення місцевого населення до українців в цілому оцінюється позитивно: 51% говорить про позитивне ставлення, 38% про нейтральне. З холодним зіштовхнулися лише 9%. Ставлення українців до місцевих оцінюється ще краще: 61% ставляться тепло, 35% нейтрально і лише 3% холодно.

Україну відвідували 46% з тих, хто поїхав. Отже, більше половини наших громадян, які виїхали, жодного разу вдома не були за час свого перебування за кордоном. Важливо, що серед тих, хто виїхав під час війни, - 60% ні разу не приїжджали в Україну.

Українці проявляють цікавість та подорожують Європою. Країною перебування часто подорожували 27% опитаних, іноді - 33%. Іншими країнами Європи - 15% та 26% відповідно.

За даними опитування, 49% українців, які переїхали після вторгнення, не хотіли б залишитися жити за кордоном. Серед українців, які переїхали в Європу до вторгнення, таких 40%.

Опитування проведено 4-11 липня 2023 року серед 2116 українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,2%.

Основна частина опитаних (59%) перебуває в Європі близько року - це перша група міграції на початку повномасштабного вторгнення. Найбільше таких серед українців, які виїхали зі Сходу країни та столиці.

Ще 8% перебувають в Європі близько півроку, 4% - кілька місяців. Найбільше таких серед українців, які виїхали з Півдня, зокрема, через підрив Каховської ГЕС.

Разом з тим чверть опитаних перебувають в країні вже кілька років. Найбільше таких серед українців, які виїхали з Заходу та Центру країни, швидше за все на заробітки.

І якщо ті, хто перебуває за кордоном кілька років частіше живуть у Південній і Східній Європі, то прибулі внаслідок і під час повномасштабного вторгнення частіше перебувають у країнах Західної та Північної Європи.

Втікачі від війни

Нагадаємо, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

За даними ООН, наприкінці 2022 року 11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни та 5,7 млн поїхали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.