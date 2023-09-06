Около 90% украинских беженцев заявили о комфортных условиях жизни в Европе

Комфортность условий зависит от региона и продолжительности пребывания в стране. Лучшие условия проживания в Северной Европе (90% живут в комфортных условиях), в то время как в Восточной (84%) и Южной Европе (83%) таких меньше.

Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).

Отношение местного населения к украинцам в целом оценивается положительно: 51% говорит о положительном отношении, 38% о нейтральном. С холодным столкнулись всего 9%. Отношение украинцев к местным оценивается еще лучше: 61% относятся тепло, 35% нейтрально и 3% холодно.

Украину посещали 46% уехавших. Следовательно, больше половины наших уехавших граждан ни разу дома не были за время своего пребывания за границей. Среди выехавших во время войны 60% ни разу не приезжали в Украину.

Украинцы проявляют интерес и путешествуют по Европе. По стране пребывания часто путешествовали 27% опрошенных, иногда - 33%. Другими странами Европы - 15% и 26% соответственно.

По данным опроса, 49% переехавших после вторжения украинцев не хотели бы остаться жить за границей. Среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких 40%.

Опрос проведен 4-11 июля 2023 года среди 2116 украинцев, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,2%.

Основная часть опрошенных (59%) находится в Европе около года - это первая группа миграции в начале полномасштабного вторжения. Больше всего среди украинцев, выехавших с Востока страны и столицы.

Еще 8% находятся в Европе около полугода, 4% - несколько месяцев. Больше всего среди украинцев, выехавших с Юга, в частности, из-за подрыва Каховской ГЭС.

Вместе с тем, четверть опрошенных находятся в стране уже несколько лет. Больше всего среди украинцев, выехавших с Запада и Центра страны, скорее всего на заработки.

И если находящиеся за границей несколько лет чаще живут в Южной и Восточной Европе, то прибывшие в результате и во время полномасштабного вторжения чаще находятся в странах Западной и Северной Европы.

Беженцы от войны

Напомним, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "высший показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

По данным ООН, в конце 2022 года 11,6 млн. украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри своей страны и 5,7 млн поехали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.